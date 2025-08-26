Plan “Aragua es Cultura” promoverá difusión de tradiciones populares

**Esta iniciativa, respaldada por el ministerio de Cultura, responde al mandato de la gobernadora Joana Sánchez de fortalecer la infraestructura cultural y promover programas de formación, recreación y difusión artística**

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de impulsar las expresiones artísticas, patrimoniales y gastronómicas de la entidad, se anunció el Plan «Aragua es Cultura» una iniciativa respaldada por el Ministerio de Cultura y la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, mediante los entes adscritos a la gobernación de Aragua.

En relación a esto, Nicolás González, secretario de Cultura en la entidad, destacó durante una rueda de prensa que este plan responde al mandato del ejecutivo regional de fortalecer la infraestructura cultural y promover programas de formación, recreación y difusión de las tradiciones populares.

«Tendremos una serie de actividades en todo el estado, desde festivales teatrales hasta jornadas sociales para atender a nuestros cultores, porque la cultura es identidad, salud y sentido de pertenencia para nuestra gente”, afirmó González.

FESTIVAL DE TEATRO Y DESFILE DE ANTAÑO

Como parte del inicio del plan, el secretario explicó que se presenta el Festival de Teatro Venezolano 2025, un encuentro que se realizará en centros teatrales desde el 28 hasta el 31 de agosto con la participación de agrupaciones regionales y nacionales.

“Las presentaciones se realizaran en diversos municipios de nuestro estado Aragua, entre ellos, mencionamos el municipio José Félix Ribas con el Teatro Ribas, también tenemos la Casa de la Cultura Claudio Castillo, la Casa Italia de Maracay, y demás espacios comunitarios”, expresó el titular de cultura.

En paralelo, el tradicional Desfile de Antaño llenará de color y memoria histórica, rindiendo homenaje a los valores patrimoniales y a las generaciones que han forjado la identidad cultural.

El director del Gabinete Regional de Cultura, Rommel Ramírez, destacó que este esfuerzo forma parte de una integración nacional:

“Son 25 estados los que participan en este festival, incluyendo la Guayana Esequiba, porque la cultura también es defensa y soberanía. De esta forma, el teatro se convierte en un arma de felicidad y conciencia para nuestro pueblo”.

GRAN FERIA DE LA CACHAPA Y RUTA DEL QUESO DE MANO

En el ámbito gastronómico, el 30 de agosto se llevará a cabo la Ruta de la Cachapa, que reunirá a más de 35 expositores en alianza con la Cámara Gastronómica de Aragua. Durante la actividad se entregarán reconocimientos a la mejor cachapa tradicional, la más sabrosa y la más creativa, enalteciendo este símbolo culinario de la región.

La programación cerrará el 31 de agosto con la Gran Feria de la Cachapa en el municipio Zamora, específicamente en la parroquia Villa de Cura, como parte de las festividades patronales de San Luis Rey.

En paralelo, se activará la Ruta del Queso de Mano, con la participación de productores del sur del estado, quienes estarán acompañados de una gran toma cultural y artesanal.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

5 de septiembre: Tomas culturales en las plazas Bolívar de todos los municipios

11 de septiembre: Encuentro estadal de danza con más de 300 agrupaciones

13 de septiembre: Festival musical en Ocumare de la Costa de Oro, Chuao, Choroní y Puerto Maya.

10 de septiembre: Jornada de atención para cultores de Ocumare de la Costa Oro.

1 de octubre: Festival de Canto “Comunas a Viva Voz”.

CULTURA COMO MOTOR DE IDENTIDAD Y UNIDAD

Con esta iniciativa, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso con la cultura como motor de unidad, recreación y arraigo, garantizando a los aragüeños y visitantes espacios para el encuentro, la formación artística y el disfrute de las tradiciones.

REINYMAR TOVAR | FOTOS CIUDAD MCY