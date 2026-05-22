Plan “Asfalto en tu Condominio” despliega trabajos viales en El Castaño

El despliegue de asfaltado realizado en El Castaño reúne personal técnico, cuadrillas operativas y maquinaria especializada para atender requerimientos viales de esta comunidad ubicada en la zona norte de la capital aragüeña

CIUDAD MCY.- La Urbanización El Castaño, en el municipio Girardot, comenzó a ser atendida con labores de pavimentación mediante el plan “Asfalto en tu Condominio”, iniciativa impulsada por el Gobierno Bolivariano de Aragua para mejorar la infraestructura vial en sectores residenciales de la entidad.

Los trabajos se ejecutan con el respaldo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la ministra para el Transporte Jacqueline Faría y la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, a través de un despliegue coordinado por Vías de Aragua y equipos de atención territorial.

Durante la jornada estuvieron presentes el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, y el enlace regional para la Atención de los Vecinos y Vecinas del Gobierno Bolivariano de Aragua, Ángelo Bernal, quienes supervisaron el inicio de las labores de colocación de asfalto en las principales arterias de la comunidad.

MÁS DE 30 TONELADAS DE ASFALTO

En relación a este despliegue, Bernal informó que el despliegue contempla la colocación de más de 30 toneladas de asfalto, ejecutadas por cuadrillas conformadas por más de 15 trabajadores de la empresa estadal Vías de Aragua.

“Hoy, cumpliendo con la palabra honrada por nuestra Gobernadora, estamos haciendo la colocación de más de 30 toneladas de asfalto en las principales arterias viales de esta urbanización”, expresó.

Indicó además que el plan se desarrolla simultáneamente en otros sectores de Maracay, entre ellos San Jacinto, como parte de la programación establecida para atender urbanizaciones y condominios en distintos municipios del estado.

El representante regional señaló que las jornadas de asfaltado continuarán durante las próximas semanas, en cumplimiento de las orientaciones emanadas por la gestión regional para fortalecer la recuperación vial y la atención comunitaria.

RESPUESTA A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

En representación de la Asociación de Vecinos de El Castaño (Asocica), Libertad Rodríguez manifestó su agradecimiento por el inicio de los trabajos, recordando que la comunidad resultó severamente afectada tras la vaguada registrada en la zona del Parque Nacional Henri Pittier.

“Su palabra fue materializada y no se quedó en simples promesas”, afirmó Rodríguez al referirse a los compromisos asumidos por la Gobernadora con los habitantes de la zona norte de Maracay.

Asimismo, destacó que las labores de asfaltado representan una respuesta a necesidades acumuladas durante los últimos años y expresó la expectativa de que nuevas acciones permitan seguir fortaleciendo las condiciones urbanísticas de la comunidad y otros sectores del estado Aragua.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA