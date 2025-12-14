Plan de Amor y Prosperidad Alimentaria distribuye 34 mil toneladas con esfuerzo nacional

Junto a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y los ministros de agricultura, alimentación y pesca, la alta funcionaria gubernamental indicó que en la jornada popular de abastecimiento, se encuentran las Bodegas Móviles, y anunció que próximamente se implementará el modo “Moto Bodega, que será una gran innovación para el próximo fin de semana.

“Toda la capacidad logística de Venezuela, de los distintos niveles gubernamentales, territoriales, locales, regionales, todos se han conjugado, incluido el esfuerzo comunal, para distribuir los alimentos en este Plan de Amor y Prosperidad Alimentaria”, ratificó Rodríguez ante las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV).

Enfrentando la agresión imperial

Mostró su felicidad y satisfacción ante el despliegue del Poder Popular que atiende a su comunidad junto al Gobierno Nacional Bolivariano.

Acompañó a los habitantes de la parroquia a hacer hallacas, que se realizaban en el mismo sitio, donde también se venden los ingredientes de la tradicional mesa navideña venezolana a precios justos.

“Lo que estamos viendo acá es la proteína animal, la proteína del mar, los rubros secos, bueno, todo un esfuerzo realmente que hace el país para que nada nos detenga, para que nada nos aparte de nuestro camino de crecimiento y prosperidad económica, para que ese intento de agresiones contra Venezuela se esfumen y se queden en la nada, porque aquí lo que encontraron y lo que está encontrando es un pueblo que ha decidido, definitivamente, que nada nos va a apartar de nuestro objetivo”

La vicepresidenta Delcy confirmó que el objetivo del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, es la máxima felicidad del pueblo venezolano. “Garantizar el futuro para nuestros niños, para nuestras niñas, garantizar la esperanza, pero sobre todo garantizar una patria libre”, remarcó.

Entrega de juguetes

Rodríguez adelantó que la familia venezolana ya está en Navidad, y en celebración de navidades y fin de año. En este aspecto adelantó que próximamente arrancará la jornada de los juguetes para los niños y niñas, garantizados por el presidente Maduro.

“En la peor de las coyunturas, la peor de la circunstancias, el presidente siempre está pensando en llevar su corazón a los niños de Venezuela, así que esas son Navidades de grandes despliegues: La Gran Misión Viva Venezuela, desplegado en todo el territorio nacional, con la música venezolana, con nuestras tradiciones, parrandas en todo el territorio nacional y el espíritu del venezolano, la venezolana, que es la alegría, la felicidad, que es la parranda, la rumba, pero, sobre todo, el amor por nuestra patria”.