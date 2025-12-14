Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Poder Popular domina las RR.SS. para propagar verdad de Venezuela

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 14, 2025

CIUDAD MCY.- El Poder Popular venció el miedo a las redes sociales y las emplea para propagar la verdad de Venezuela, en contraposición a las mentiras propagandísticas que diseminan agentes injerencistas; así lo declaró este sábado el jefe de Gobierno de Caracas, Nahúm Fernández, quien participó en la activación de la Sexta Línea de Formación y Comunicación; en un evento realizado en el Teatro Principal de Caracas.

«Una cosa que creo que se ha venido venciendo y se ha venido estableciendo con contundencia: es que nuestro pueblo ha perdido miedo a las redes sociales, gente hablando, haciendo videos y diciendo la verdad», declaró el mandatario capitalino.

Así, refirió que existe «un sistema que va informando, administrando la realidad», que permite responder directamente a las falsas narrativas propagadas por actores extranjeros, «porque nosotros no queremos inventar como ellos allá en el imperio, […] nosotros solo queremos decir la verdad», puntualizó Fernández.

Acto seguido, incentivó a que los tanques del pensamiento establezcan dinámicas cada media hora, «porque nosotros no debemos permitir que impongan su mentira», argumentó. Como ejemplo, señaló la distorsión de los hechos respecto al reciente asalto estadounidense a un buque que transportaba petróleo venezolano, eventualidad ante la cual «el pueblo en la provincia, en los estados, en los municipios más lejanos, fronterizos, en las ciudades; se ha pronunciado casi en un 99% que está en contra», aseguró el jefe de Gobierno de Caracas.

VTV | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Consecomercio: Expandir las rutas de aerolíneas venezolanas aumentaría comercio y turismo

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Uncategorized

Arrancó en Linares Alcántara el plan 50 y 50 para la transformación de los servicios públicos

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Demarcación vial fortalece ordenamiento de tránsito en Mariño

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Uncategorized

1×10 del Buen Gobierno impulsa obra sanitaria en localidades de Urdaneta

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez