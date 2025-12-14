Poder Popular domina las RR.SS. para propagar verdad de Venezuela

CIUDAD MCY.- El Poder Popular venció el miedo a las redes sociales y las emplea para propagar la verdad de Venezuela, en contraposición a las mentiras propagandísticas que diseminan agentes injerencistas; así lo declaró este sábado el jefe de Gobierno de Caracas, Nahúm Fernández, quien participó en la activación de la Sexta Línea de Formación y Comunicación; en un evento realizado en el Teatro Principal de Caracas.

«Una cosa que creo que se ha venido venciendo y se ha venido estableciendo con contundencia: es que nuestro pueblo ha perdido miedo a las redes sociales, gente hablando, haciendo videos y diciendo la verdad», declaró el mandatario capitalino.

Así, refirió que existe «un sistema que va informando, administrando la realidad», que permite responder directamente a las falsas narrativas propagadas por actores extranjeros, «porque nosotros no queremos inventar como ellos allá en el imperio, […] nosotros solo queremos decir la verdad», puntualizó Fernández.

Acto seguido, incentivó a que los tanques del pensamiento establezcan dinámicas cada media hora, «porque nosotros no debemos permitir que impongan su mentira», argumentó. Como ejemplo, señaló la distorsión de los hechos respecto al reciente asalto estadounidense a un buque que transportaba petróleo venezolano, eventualidad ante la cual «el pueblo en la provincia, en los estados, en los municipios más lejanos, fronterizos, en las ciudades; se ha pronunciado casi en un 99% que está en contra», aseguró el jefe de Gobierno de Caracas.

VTV | FOTO CORTESÍA