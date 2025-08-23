Plan de Asfaltado mejorará corredores viales en el sur de Aragua

*** Más de 200 toneladas de mezcla asfáltica fueron aplicadas en arterias estratégicas del eje sur, garantizando vías en mejores condiciones para la movilidad y la actividad económica de la zona ***

CIUDAD MCY.- En articulación con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, el Gobierno Bolivariano de Aragua liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, dio inicio al plan de asfaltado en las principales vías del sur del estado, con la colocación de 200 toneladas de mezcla asfáltica destinadas a la rehabilitación progresiva de la red vial.

Los trabajos están a cargo de las cuadrillas de la empresa estatal Vías de Aragua, que despliegan labores de recuperación de la carpeta asfáltica con el propósito de mejorar la movilidad y garantizar un tránsito seguro para los habitantes y productores de la zona.

Esta fase contempla la atención de tramos estratégicos de las carreteras, priorizando aquellos puntos con mayor deterioro y circulación vehicular, como parte de la agenda de mantenimiento y modernización de la infraestructura vial regional.

Con el inicio de este plan, se sientan las bases para una movilidad más segura y un entorno vial acorde a las exigencias del crecimiento económico y social del estado, tal como lo impulsa la Gobernadora Sánchez, en el Plan de la Aragüeñidad.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | GBA