Distribución de GLP favoreció a 3 mil familias de Urdaneta

Ciudad MCY.- Con el propósito de ofrecer a la población respuestas inmediatas a sus necesidades, la empresa Aragua Gas realizó una jornada de llenado de cilindros en el municipio Urdaneta, ubicado en el Eje sur de la entidad.

‎Bajo el lema «Hay Gente que Resuelve», se logró la atención de 3 mil familias pertenecientes a las parroquias Taguay y San Francisco de Cata, con la Planta Móvil.

‎La distribución del vital servicio es una muestra de cómo el Gobierno Bolivariano, a través de sus instituciones, optimizan los bienes colectivos para garantizar mejores condiciones de vida al pueblo.

‎Con esta acción, el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez reafirmaron su compromiso para erigir «Ciudades Más Humanas», según las estrategias del Plan de la Patria 7T y Plan de la Aragüeñidad.

Thaimara Ortiz || ‎Fotos | Aragua Gas