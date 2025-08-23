Distribución de GLP favoreció a 3 mil familias de Urdaneta

Ciudad MCY.- Con el propósito de ofrecer a la población respuestas inmediatas a sus necesidades, la empresa Aragua Gas realizó una jornada de llenado de cilindros en el municipio Urdaneta, ubicado en el Eje sur de la entidad.
Bajo el lema «Hay Gente que Resuelve», se logró la atención de 3 mil familias pertenecientes a las parroquias Taguay y San Francisco de Cata, con la Planta Móvil.
La distribución del vital servicio es una muestra de cómo el Gobierno Bolivariano, a través de sus instituciones, optimizan los bienes colectivos para garantizar mejores condiciones de vida al pueblo.
Con esta acción, el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez reafirmaron su compromiso para erigir «Ciudades Más Humanas», según las estrategias del Plan de la Patria 7T y Plan de la Aragüeñidad.
Thaimara Ortiz || Fotos | Aragua Gas