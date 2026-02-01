Plan Gobierno de Calle prioriza la atención comunitaria en Ocumare

CIUDAD MCY.-Las calles de Ocumare de la Costa se vistieron de color y júbilo con una masiva y hermosa caminata cívica, donde la comunidad se congregó para expresar su apoyo y pedir por el pronto regreso del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados por Estados Unidos.

La actividad, impregnada de un espíritu de unidad y lealtad, fue el preámbulo de una jornada de trabajo intensivo enmarcada en el Plan Gobierno de Calle.

Este plan consiste en el despliegue integral de todo el gabinete municipal y las instituciones en una comunidad específica, para atender sus necesidades de manera prioritaria y coordinada.

Tras la caminata, la atención se focalizó en el sector Las Monjas. Allí, se instaló un gran operativo en el que los directores de las distintas instituciones recibieron, de manera directa y sin intermediarios, las peticiones y planteamientos de los habitantes.

Este espacio de diálogo cara a cara permitió recolectar las necesidades más sentidas de la comunidad para su inmediata gestión y solución.

El Alcalde Wilmer Leal junto a su equipo de trabajo, realizó una visita de inspección al proyecto comunal del sector.

Este importante desarrollo contempla la construcción de una cancha deportiva y la sede que albergará la futura Casa de Autogobierno Comunal y el Club del Sector Las Monjas.

Las autoridades supervisaron los avances y se comprometieron a seguir apoyando esta obra que fortalece el poder popular y los espacios de convivencia enmarcados en la 2da Transformación para las ciudades más humanas donde los ciudadanos tengan acceso a un entorno urbano de calidad y bienestar.

JORNADA SOCIAL Y DE SALUD INTEGRAL

La jornada del Plan Gobierno de Calle estuvo marcada por una profunda vocación social. Se llevaron a cabo entregas sociales dirigidas a los abuelos de la tercera edad, consistentes en medicamentos y pañales para adultos, gracias a la gestión de la Dirección de Desarrollo Social y del personal médico de los distintos centros hospitalarios del municipio.

Además, se desplegó un operativo de salud que ofreció consultas de medicina general gratuitas a los residentes.

De forma especial, el Instituto Municipal de la Mujer realizó una jornada dedicada a las féminas de la comunidad, brindando orientación y servicios específicos.

Esta jornada en Ocumare de la Costa reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano, en articulación con las autoridades locales, de mantener un contacto permanente con el pueblo, trabajar unidos por el bienestar colectivo y seguir construyendo, de la mano de las comunidades, la Patria de justicia y prosperidad social.

FUENTE: PRENSA OCUMARE DE LA COSTA DE ORO

FOTO: PRENSA OCUMARE DE LA COSTA DE ORO