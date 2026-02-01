Despliegue de atención integral llegó a la comunidad San Pedro Alejandrino

CIUDAD MCY.-En el marco de la ejecución de las políticas de protección social del Ejecutivo Nacional, se llevó a cabo un despliegue multidisciplinario de atención integral en la comunidad San Pedro Alejandrino, sector integrante de la Comuna Bolivariana Socialista del Sur delmunicipioGirardot.

Esta jornada se desarrolló bajo la dirección estratégica de la presidenta encargada Delcy Rodríguez,

con la participación operativa de la gobernación de Aragua liderada por la gobernadora Joana Sánchez y la alcaldía de la localidad dirigida por el alcalde Rafael Morales, cumpliendo los lineamientos del presidente constitucional Nicolás Maduro.

Durante el desarrollo de la actividad, los organismos competentes reportaron la atención directa de más de 1 mil 800 familias residentes en la zona.

El despliegue incluyó la instalación de puntos de control y asistencia técnica del Sistema de Misiones y Grandes Misiones, lo que permitió la integración de funcionarios pertenecientes a instituciones de los niveles nacional, regional y municipal en un mismo espacio de trabajo comunitario.

En el área de salud y servicios sociales, el personal técnico realizó jornadas de evaluación y seguimiento para garantizar el acceso a los programas de bienestar establecidos por el Estado.

La articulación entre la gestión de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, facilitó el traslado de equipos y recursos necesarios para cubrir las demandas de la población en materia de protección ciudadana y asistencia médica preventiva.

El operativo concluyó con la verificación de los censos poblacionales y la actualización de datos de los beneficiarios de los programas sociales.

Esta acción administrativa permite al Gobierno regional y local establecer una planificación basada en los requerimientos actuales de la Comuna Bolivariana Socialista del Sur, asegurando la continuidad de las políticas de atención estatal en los sectores atendidos durante la jornada.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA