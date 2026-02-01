GMVM fortalece atención a mujeres aragüeñas en FLA

CIUDAD MCY.- En el marco de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), se entregaron más de 30 mil beneficios integrales en la jornada de salud que se llevó a cabo en el Área de Salud Comunitaria Integral (ASIC), Solidaridad Social, perteneciente al Municipio Francisco Linares Alcántara.

En esta gran jornada, se desplegó un equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), para ofrecer consultas en medicina general, medicina interna, pediatría, cardiología, geriatría, nutrición, fisiatría, diabetología, dermatología, ginecología y obstetricia, planificación familiar, oftalmología y optometría y atención a personas con discapacidad para un total de 357 consultas realizadas.

Los habitantes de la Comuna Sueños del Gigante Chávez, recibieron atenciones en odontología, además de exámenes de laboratorios, entrega gratuita de medicamentos, kits de embarazadas, multivitamínicos, sesiones educativas y desparasitaciones, con el objetivo de garantizar protección social integral a las mujeres aragüeñas en todas las etapas de la vida.

En el despliegue se entregaron más de 15 mil unidosis, pesquisa de talla y peso, inmunización, también las féminas se beneficiaron con un despliegue de diversas instituciones municipales, regionales y nacionales, cómo Parto Humanizado, Instituto de la Mujer, Misión Negra Hipólita, Misión Nevado, Misión Ribas y la Oficina nacional de atención integral a la víctima de violencia (ONAIVV).

Dichas iniciativas se realizan cumpliendo las políticas de salud emanadas del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, de la vocera del poder popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y de la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano.

FUENTE: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTO: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA