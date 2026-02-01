Jornada de atención social favoreció a Sansebastianos

En la actividad se desarrollaron servicios médicos especializados, entrega de medicamentos, alimentos, asesoría legal y atención médica veterinaria

CIUDAD MCY-El municipio San Sebastián de Los Reyes fue testigo de una extraordinaria jornada de atención social que brindó servicios médicos especializados y productos de la cesta básica a precios solidarios para el bienestar de las familias aragüeñas.

Esta actividad es gracias a las políticas sociales que impulsa el presidente constitucional Nicolás Maduro , la presidenta encargada (E),Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Desde tempranas horas el personal médico del hospital Nuestra Señora de la Caridad y el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) San Sebastián evaluó a los niños, jóvenes y adultos para evaluar el estado de su salud física.

En la jornada se desarrollaron los servicios gratuitos de medicina general, medicina interna, cardiologÍa, inmunizaciones, odontología, pediatría, otorrinolaringología, nutrición, ente otros.

Además, en ésta actividad se realizó la entrega de diversos medicamentos para tratar las patologías captadas en las consultas médicas.

ALIMENTOS DE CALIDAD

La empresa de Industrias Diana ofreció a precios solidarios productos de la cesta básica, tales como aceite comestible, enlatados, pasta, arroz, harina de trigo y otros para la seguridad alimentaria de los sansebastianos.

Gracias a esta actividad de Industrias Diana los ciudadanos lograron hacer sus compras en la cercanía de sus hogares, sin la necesidad de trasladarse a un mercado convencional.

ASESORÍAS LEGALES

En este encuentro, el equipo multidisciplinario de expertos legales brindó atención integral y asesoría jurídica a los ciudadanos de la localidad.

Los profesionales brindaron asesoría en materia civil, familiar y penal con el objetivo de que los ciudadanos aclararan dudas legales y agilizaran trámites.

SALUD ANIMAL

En esta jornada, los caninos y felinos con hogares y comunitarios lograron ser favorecidos con atención médica veterinaria.

Los profesionales del área desarrollaron los servicios gratuitos de corte de uñas, limpieza de orejas, aplicaciones de tratamiento y curas de heridas para garantizar bienestar a los animales.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA