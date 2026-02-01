Candidatas a la Novia de la Juventud 2026 figuraron a la prensa

Este performance de las jóvenes fue su primera presentación oficial del certamen y los representantes de los medios tuvieron la oportunidad de elegir a la Novia de la Prensa

CIUDAD MCY.- En una noche espectacular, llena de colorido y derroche de belleza, las candidatas a obtener la corona de la 61° edición de la Novia de la Juventud fueron presentadas a la prensa en el escenario del imponente Teatro Ribas de la ciudad de La Victoria.

Las 29 aspirantes abrieron la presentación con un brillante opening en el que lucieron sus mejores galas, ataviadas con hermosos vestidos con los cuales irradiaron belleza y carisma a todos los presentes.

Luego, las candidatas, las cuales cuentan entre 15 y 17 años de edad, y que forman parte de las distintas instituciones educativas y las 5 parroquias del municipio, desfilaron una a una ante el micrófono para que con mucho ánimo y fuerza juvenil se presentaran ante los representantes de los medios de comunicación.

Cabe destacar que, este performance de las jóvenes fue su primera presentación oficial del certamen y los representantes de los medios tuvieron la oportunidad de elegir a la Novia de la Prensa, banda que será anunciada y entregada durante la noche final del evento el próximo 6 de febrero.

UN EVENTO CON HISTORIA

Gleide Sánchez, representante de la comisión Novia de la Juventud, expresó que la elección de la Novia de la Juventud es una honra a través de la cual se rinde honor a todos esos hombres y mujeres que participaron en la Batalla de la Juventud en el año 1814, con el General José Félix Ribas al frente de batalla.

«Hacemos un llamado a todos a los aragüeños y aragüeñas, victorianos y victorianas, a que nos acompañen este 6 de febrero en la plaza, en la antigua plaza de Toros, que ahora es la Plaza de Todos y de Todas, a la noche final de este hermoso evento» expresó.

De la misma forma, Sánchez agradeció a la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez; sobre quién destacó que siempre ha apostado al crecimiento de la región a través del Plan de la Aragüeñidad, así como también al alcalde Juan Carlos Sánchez, por siempre enaltecer la cultura y historia de La Victoria.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: CORTESÍA