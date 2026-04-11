Plan Pre-Lluvias avanza con saneamiento de drenajes en Mariño

Estas labores de limpieza y despeje se llevan a cabo en sector Parcela 77, así como en la comunidad Las Margaritas y en el sistema de drenaje de La Gallera y El Silbón.

CIUDAD MCY.- Como parte del plan preventivo ante la temporada de precipitaciones, la Alcaldía de Santiago Mariño ejecuta trabajos de saneamiento de drenajes de las avenidas Este 1 y 2, a la altura del sector Parcela 77, así como en la comunidad Las Margaritas y en el sistema de drenaje de La Gallera y El Silbón, donde también se han realizado labores de limpieza, con el objetivo de evitar anegaciones y garantizar la tranquilidad de los pobladores.

De igual forma, cuadrillas de Servicios Públicos de Mariño (Serpumar) se desplegaron en el río Turmero, específicamente a la altura del dique Cari Cari, como parte del Plan Pre-Lluvias.

Así lo informó Luis Verenzuela, director de Vialidad del municipio, quien detalló que parte de las labores se concentraron en los desagües de la avenida Este 1 y 2, específicamente en el sector Parcela 77, donde se desarrolló un operativo intensivo de limpieza de drenajes pluviales.

El servidor público explicó que estas acciones forman parte del plan preventivo que se viene ejecutando desde el mes de enero, el cual ha sido reforzado en las últimas semanas debido a la llegada de las primeras precipitaciones, con el fin de prevenir afectaciones causadas por las aguas en la vialidad, en concordancia con las políticas preventivas que impulsa el municipio para mitigar riesgos durante la temporada lluviosa.

ACCIONES EN COMUNIDADES Y CAUCES

Verenzuela agregó que las acciones no se limitan a este punto, sino que se han extendido a otras comunidades del municipio, entre ellas Las Margaritas y el sistema de drenajes de La Gallera y El Silbón, donde también se ejecutaron jornadas de limpieza de drenajes.

Asimismo, destacó que el equipo de trabajadores de Serpumar se focalizó en el río Turmero, específicamente en el dique Cari Cari, donde se llevaron a cabo labores de limpieza y desazolve como parte del Plan Pre-Lluvias, iniciativa que contempla el mantenimiento de cauces, canales y drenajes en distintos sectores del municipio para así reducir riesgos de inundaciones.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA