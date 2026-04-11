Avanza rehabilitación de espacios destinados a educación inclusiva en Santos Michelena

Con intervenciones en infraestructura, servicios básicos e iluminación, los trabajos en el TEL y el IEE «Santos Michelena», buscan consolidar entornos adecuados para la atención de estudiantes con necesidades cognitivas.

CIUDAD MCY.- Mejoras en pintura, iluminación y servicios básicos marcan el avance de la rehabilitación que se ejecuta en el Taller de Educación Laboral (TEL) y el Instituto de Educación Especial (IEE), ubicados en el municipio Santos Michelena.

Las labores, que se desarrollan en estos espacios de formación, contemplan una recuperación integral que incluye trabajos de pintura interna y externa, reparaciones menores, optimización del suministro de agua potable y adecuación del sistema de iluminación en áreas internas y comunes, con el propósito de garantizar condiciones dignas para el desarrollo académico de los estudiantes.

Durante un recorrido de supervisión, la ingeniera municipal, Miriam Sosa, explicó que estas acciones forman parte de las políticas orientadas a la transformación y dignificación de los espacios educativos en la jurisdicción.

Sosa indicó que los trabajos responden a lineamientos estratégicos impulsados de manera articulada entre los Gobiernos regional y municipal.

“Es un compromiso asumido junto a la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Régulo La Cruz, quienes se ha propuesto dignificar los espacios educativos del municipio, avanzando progresivamente en su recuperación”, afirmó.

Asimismo, destacó que ambas instituciones brindan atención a aproximadamente 150 estudiantes, quienes serán favorecidos de manera directa con estas mejoras.

INTERVENCIONES VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS

En paralelo a la rehabilitación educativa, se ejecutan trabajos en vialidad y recuperación de áreas comunitarias.

En este sentido, la gestión municipal mantiene en desarrollo labores de demarcación en el tramo que conecta el sector Guaya con Las Tejerías, con el objetivo de optimizar la movilidad y reforzar la seguridad vial en la zona.

De igual forma, se avanza en la rehabilitación de espacios públicos mediante intervenciones en áreas verdes e iluminación, promoviendo entornos adecuados para el disfrute de la comunidad.

Asimismo, se adelantan trabajos en el pasaje “Claudio Fermín”, en el sector Los Cachos, donde se ejecutan mejoras en escaleras, incorporación de mobiliario urbano, pintura e iluminación, en respuesta a solicitudes comunitarias para la recuperación de estos espacios.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA