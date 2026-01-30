Plan Salud va a la Escuela brindó más de 480 beneficios integrales en Lamas

CIUDAD MCY.- Enmarcado en el Plan Salud va a la Escuela, se brindaron más de 480 beneficios integrales en un despliegue de Atención Especializada en Salud en la U.E.E. «Andrés Eloy Blanco», en el municipio José Ángel Lamas, ubicado en la parroquía Santa Cruz, del estado Aragua.

En el abordaje, se ofrecieron servicios asistenciales tales cómo consulta de nutrición, odontología, oftalmología, inmunización, pesquisas de peso y talla y desparasitación, bajo la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, en pro de garantizar y fortalecer los programas de prevención gratuitos.

Igualmente, se desplegó un punto de vacunación, para un total de 89 estudiantes beneficiados, gracias a las políticas de protección social, emanadas por el Presidente constitucional, Nicolás Maduro, de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, que se fortalecen y se garantizan a través de los Programas de Salud.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD