Gobernadora Sánchez supervisó trabajos de vialidad en Mario Briceño Iragorry

La mandataria aragüeña constató los avances de demarcación, pavimentación e iluminación, que garantizarán mejores condiciones para la seguridad víal de los ciudadanos

CIUDAD MCY.- La vocera del Poder Popular en la Gobernación de la entidad, Joana Sánchez realizó una jornada de inspección en la Avenida Universidad que conecta a los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry con el fin de constatar los avances de infraestructura que se realizan en la referida arteria víal.

La Gobernadora estuvo acompañada de Rodolfo Ramírez, Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos; el Alcalde de la jurisdicción, Brullerby Suárez, entre otras autoridades, las cuales supervisaron las labores que desarrollan las cuadrillas de Vías de Aragua y la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua).

En el lugar se realizan labores de demarcación, pavimentación e iluminación de la importante arteria vial, la cual verá aumentar su volumen de circulación vehicular durante la temporada carnestolenda ya que es referencia obligada para tomar rumbo al municipio Costa de Oro.

La mandataria aragüeña manifestó que los trabajos de rehabilitación en la concurrida arteria vial iniciaron en el mes de diciembre y que hasta ahora se han visto cambios favorables.

«Seguimos trabajando en protesta permanente y esa protesta se convierte en trabajo , estamos el Mario Briceño Iragorry en la continuación de los trabajos de infraestructura vial que iniciamos en diciembre con la intersección vial, iluminación , demarcación de líneas continúas y brocales, además también estamos en la construcción de nuevas obras en este municipio».

Durante la jornada la Gobernadora sostuvo un encuentro con los vecinos y vecinas de la localidad con el objetivo de conocer sus inquietudes y darle una respuesta directa e inmediata a sus necesidades.

Finalmente, la vocera del Poder Popular extendió la invitación a propios y visitantes de disfrutar unos Carnavales felices y seguro en Aragua.

«Los invito a celebrar los carnavales 2026 en Aragua y para este fin de semana los invito al pueblo de Chuao donde se llevará a cabo una jornada de matrimonios colectivos. Estos trabajos son orientado por el presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez», concluyó.

PRENSA GBA

FOTOS : GBA