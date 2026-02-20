Plan Vial se consolida en la intersección de la calle Campo Alegre

El Alcalde Wilson Coy informó que en la vía se colocaron 283 toneladas de asfalto

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Antonio José de Sucre, Wilson Coy, realizó una jornada de supervisión sobre los trabajos de asfaltado que se ejecutan en la intersección de la calle Campo Alegre enmarcados al Plan Vial.

El proyecto que fortalecerá la infraestructura vial en la localidad, está enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformación (7T), en la 2T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir», que se alinea con las directrices del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y es respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Durante el recorrido, Coy mencionó que en la vía se colocaron, «cerca de 283 toneladas de asfalto, ya que esta encrucijada conecta tres vías importantes que son la Providencia, la 5 de Julio y la calle Campo Alegre».

Asimismo, el mandatario municipal indicó que dentro de estas labores se realizará la construcción de una isla y la demarcación de la vía para que los vehículos tengan mejor accesibilidad a la entrada del sector de Campo Alegre.

Además, mencionó que antes de efectuar la colocación de asfaltado se realizó la sustitución de 120 metros lineales de tubería de 21 pulgadas para optimizar el colector de aguas servidas del sector.

TRABAJO EN EQUIPO

Estos trabajos de rehabilitación en la importante vial, fue un trabajo articulado entre el Gobierno Bolivariano y el sector comercial organizado de la localidad.

El alcalde Coy expresó que, “los comerciantes de la zona colocaron parte del asfalto para los estacionamientos de sus comercios y con la alcaldía se completó lo que se refiere a la parte de la carpeta asfáltica porque esta área se atenderá completa con demarcación, alumbrado y tacha».

Por su parte, el comerciante José Manuel Ramos señaló que, esto es el resultado una alianza de un 50/50 entre Gobierno y trabajadores.

«Gracias a esta alianza estamos haciendo el asfaltado y la Alcaldía nos reubicó como comerciantes para nosotros seguir con nuestros negocios».

Finalmente, Tony Villegas, vendedor de la zona, comentó que «gracias a los trabajos que se están realizando los ciudadanos transitarán más la vía lo que incrementará más nuestras ventas y nuestros negocios se darán a conocer».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CIUDAD MCY