UTP Chupadero de Aramica mantiene niveles óptimos de producción

Estas acciones forman parte del Plan de la Aragüeñidad que busca dinamizar la economía y diversificar la producción regional por medio del fortalecimiento de la actividad minera

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por continuar fortaleciendo el sector minero y alcanzar el desarrollo económico integral y sostenible del estado, avanzan con éxito las operaciones de UTP Chupadero, ubicada en el municipio San Sebastián de los Reyes.

Este avance es una pieza clave dentro del proyecto de recuperación y reapertura de la empresa estadal Aragua Minas y Canteras (Aramica).

​Las acciones, orientadas a elevar la empresa a su máxima capacidad operativa, se ejecutan en estricto cumplimiento con el Plan de la Aragüeñidad.

Asimismo, responden a los lineamientos estratégicos de Joana Sánchez, Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, con el objetivo fundamental de consolidar un estado productivo que impulse la economía y garantice el Buen Vivir de todos los aragüeños.

Por medio de los trabajos que se realizan diariamente la fuerza trabajadora, se logra extraer piedra picada, polvillo, arrocillo, arena lavada, gravilla, granzón, arena cernida, arcilla, carbonato de calcio, caliza bruta, entre otros importantes minerales, ideales para la construcción de obras en la región.

Cabe resaltar que, la reactivación y operatividad de Aramica a través de la UTP Chupadero representa un motor fundamental para la generación de empleos directos e indirectos, beneficiando a la población local. Esta acción contribuye directamente al desarrollo y dinamización económica del sur del estado Aragua.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA