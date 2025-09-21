Plantados más de 2 mil arboles en jornada ecosocialista de forestación

***En este encuentro los participantes motivados por la conservacion del medio ambiente en Aragua, se pusieron manos a la obra con las herramientas adecuadas para plantar arboles cedrillo***

CIUDAD MCY.- Como una muestra de entrega por el cuidado y protección del medio ambiente, se realizó en el municipio Santiago Mariño una jornada de forestación en el que fueron plantados más de 2 mil árboles que darán sombra, oxígeno y serán el nuevo hogar de diferentes especies animales.

La actividad está enmarcada en el Plan Nacional de Forestación y la Gran Misión Madre Tierra Venezuela en el vértice 2, cual es sembrar para la vida, orientada por el presidente Nicolás Maduro, respaldada por Ricardo Molina, ministro del Poder Popular del Ecosocialismo (Minec), la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán.

La jornada estuvo encabezada por Yuliana Ramos, directora del Minec en Aragua, y se llevó a cabo en los terrenos del cerro El Picacho donde estuvo presente a la Juventud Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), Protección Civil Aragua, la Compañía Nacional de Reforestación (Conare), el Instituto Nacional de Parques (Imparques) en Aragua, la Brigada contra el Cambio Climático y la Secretaria de Ambiente.

En este encuentro los participantes motivados por la conservación del medio ambiente, se pusieron manos a la obra con las herramientas adecuadas para plantar arboles de la especie cedrillo.

Yuliana Ramos aclaró que, «hemos plantados más de 2 mil arboles en este importante cerro del municipio, acción orientada por el presidente Nicolás Maduro enmarcada a la Gran Misión Madre Tierra Venezuela en articulación perfecta con los entes adscritos a la Misión Arbo, a la que se sumó la JPSUV quienes recientemente culminaron el entrenamiento de resistencia revolucionaria en la ciudad capital y hoy como parte de su compromiso con la patria estan forestando».

Asimismo, Ramos manifestó que los arboles plantados harán del cerro un lugar propicio para que los mariñenses realicen actividades, “deportivas recreativas, yoga y pasen un día agradable en familia».

FORESTACIÓN JUVENIL EN ARAGUA

Durante esta la actividad los integrantes de la JPSUV Aragua recibieron un reconocimiento por contribuir con el medio ambiente por «Sembrar vida y forestar en Aragua».

La directora del Minec Aragua realizó la significativa condecoración que reafirma el incansable trabajo de los jóvenes de la tolda roja, por cuidar la Pachamama y por hacer de Aragua, un lugar de bienestar social y en total armonía con la protección del medio ambiente.

La juventud en esta actividad lleva consigo un mensaje de reflexión a los ciudadanos, de «cuidar, proteger y amar a la Pachamama ya que es el hogar de la flora, fauna y seres humanos».

PREVENCIÓN CIUDADANA

Además de la jornada de forestación, los funcionarios de Protección Civil Aragua realizaron un simulacro sobre como brindar primeros auxilios a una persona lesionada.

La demostración abarcó las tecnicas de atención primaria y movilización segura con el objetivo de conocer la manera adecuada para trasladar al lesionado al centro de salud mas cercano.

El simulacro de prevención y primeros auxilios permitió complementar la jornada, ya que además de plantar arboles los funcionarios dedicados a la prevención de riesgos, sembraron consciencia y técnicas valiosas para desarrollarlas en casos de emergencias.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTO CORTESÍA