GBA supervisó avances en obras del Teatro Ateneo de Maracay

CIUDAD MCY.- En el marco de los cien días de gestión, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, junto al secretario de Gobierno, Félix Romero, supervisaron las obras de rehabilitación que se ejecutan en el Teatro Ateneo de Maracay, como parte del avance de las políticas públicas en infraestructura cultural.

“Nos encontramos haciendo supervisión de esta obra extraordinaria en el Centro Histórico de Maracay, y es el Teatro Ateneo. Estamos avanzando en materia significativa cultural. Queremos mostrar los avances y agradecer profundamente el esfuerzo que hace nuestro presidente por los recursos para el estado Aragua en diferentes transformaciones”, expresó la mandataria en un video publicado en su cuenta de Instagram @Johanitakenpo.

En el audiovisual, Sánchez invita a la colectividad aragüeña a conocer los progresos de la obra y compartir sus apreciaciones, con lo cual se reafirma la importancia de la participación ciudadana en la recuperación de espacios destinados a la cultura.

La Gobernación de Aragua continúa trabajando en la restauración de espacios emblemáticos que promuevan el arte, la historia y el encuentro comunitario, como parte de su compromiso con el desarrollo integral del estado.

JUAN ZAPATA | FOTO CORTESÍA