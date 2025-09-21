Familias vulnerables de Tovar recibieron combos nutricionales

***Ciento setenta y un hogares tovareños recibieron una variedad de productos de la cesta básica alimentaria, beneficio que contribuyen al bienestar integral de esas familias**

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por fortalecer la seguridad alimentaria de la población aragüeña, se realizó en el municipio Tovar la entrega de 171 combos de nutrición a familias vulnerables.

Esta importante jornada enmarcada en el Plan Venezuela Libre de Vulnerabilidad Nutricional, del Instituto Nacional de Nutrición (INN), busca garantizar el bienestar y la correcta alimentación de los ciudadanos, acción orientada por el presidente Nicolás Maduro en perfecta articulación con la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y el Alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez.

Los combos entregados en los sectores vulnerables del municipio, contenían una variedad de productos de la cesta básica para que los ciudadanos puedan preparar alimentos que contribuyen a su bienestar integral.

Esta entrega reafirma el compromiso del Gobierno regional en atender de manera directa y efectiva las necesidades de la comunidad, asegurando el acceso a los alimentos y promoviendo una nutrición adecuada para el desarrollo y la salud de las familias aragüeñas.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTO CORTESÍA