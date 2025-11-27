Ciudad MCY

Plantas ornamentales embellecerán la Ciudad de la Juventud

PorBeatriz Guilarte

Nov 27, 2025

CIUDAD MCY.- En aras de embellecer el municipio José Félix Ribas, llegó a la Ciudad de la Juventud un importante lote de plantas ornamentales las cuales formarán parte del renacer de las áreas verdes en diferentes zonas de La Victoria.

Gerson Quiroz, presidente de la empresa Ciudad Heroica, la cual está a cargo de la obra, informó que los trabajos se realizan gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno del Municipio Ribas encabezado por el alcalde Juan Carlos Sánchez, con el apoyo de la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez.

Vale destacar que estas labores de embellecimiento del ornato ribense se encuentra en una etapa avanzada del 80%  formando parte de las segunda transformación de las 7T enmarcada en la segunda transformación, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, centrada en crear una «Ciudad Humana para el Buen Vivir».

PRENSA RIBAS  | FOTOS: CORTESÍA

Por Beatriz Guilarte

