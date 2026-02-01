Poder Ciudadano sumará sus estudios e investigaciones a nueva Ley de Amnistía

CIUDAD MCY.-El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, señaló que el Poder Ciudadano se suma, con sus investigaciones y estudios, para colaborar con la Ley de Amnistía anunciada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

En entrevista para un programa especial de Venezolana de Televisión (VTV), Saab afirmó: “Yo creo que este es un paso extraordinario que marca un antes y un después en la reciente política contemporánea venezolana. Así que me sumo como Fiscal General de la República y como Presidente del Poder Ciudadano a esta gran tarea que nos ha encomendado la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez”.

“Entendiendo que ya van más de 800 excarcelaciones. Venían haciéndose con cautela, en términos reales, apegados al derecho, a la técnica jurídica, revisando los casos, cada una de las tramas, que son decenas, que han tenido que ver incluso con situaciones altamente peligrosas, atentados con drones, intentos de magnicidio, intentos de golpes de Estado, asalto a cuarteles, incursión de mercenarios, etc. Y todo lo que ocurrió en lo que se llamó las manifestaciones violentas postelectorales del 28 de julio en adelante”, resaltó.

En este sentido, el fiscal manifestó que “durante todo ese largo camino se han realizado de manera consecutiva, secuenciales, revisiones de medidas, libertades, que vinculan incluso la buena actuación de manera, yo diría, como jefe de Estado, pensando en la paz, en la convivencia ciudadana del presidente Nicolás Maduro Moro, y ahora la consecución de manera magistral, con una fortaleza institucional sumamente positiva de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, yo diría para culminar todas las fases anteriores con una ley que obviamente nosotros como Ministerio Público aportaremos nuestro grano de arena”.

“Tenemos estudios importantes en todas las materias, en todos los delitos, para aportarlo a esa mesa de trabajo, a esa comisión de paz, de diálogo, de intercambio con todos los sectores de la nación venezolana y eso es un paso adelante que se suma a la ley de amnistía, que se suma también a convertir al helicoide en un centro cultural, en un centro educativo, es decir, son pasos realmente trascendentales que tienen que ser saludados por todo el pueblo de Venezuela y por la comunidad venezolana”, enfatizó.

Saab también recordó que la presidenta (E) anunció una consulta pública para renovar el sistema de justicia venezolano, “que además es un trabajo que se ha venido realizando y que es necesario que los venezolanos aporten a ello”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA