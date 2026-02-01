Presidenta encargada inspeccionó obras del Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar»

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido por diferentes áreas del Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, en el estado La Guaira con el objetivo fue la evaluación de los avances en las obras que se ejecutan en el principal terminal aéreo del país para el fortalecimiento del Motor Transporte.

Esta inspección contó con la compañía de los ministros del Poder Popular para el Transporte, Vicealmirante Aníbal Coronado; del Despacho de la Presidencia, Capitán Juan Escalona, y de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, junto a los trabajadores del aeropuerto quienes verificaron los trabajos ejecutados en las instalaciones, las pistas de aterrizaje y sus inmediaciones.

CRECIMIENTO E IMPULSO DEL MOTOR TRANSPORTE

Durante el recorrido, las autoridades apreciaron las amplias capacidades operativas y las obras de envergadura destinadas a potenciar el servicio aéreo en el país. Estas mejoras son como plataformas de auge para nuevas inversiones nacionales e internacionales.

Estos avances se establecieron bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para el Transporte con el fin de desarrollar un plan de modernización orientado a un servicio de excelencia y a la elevación de los estándares de calidad de la terminal.

PLAN DE MODERNIZACIÓN E IMPULSO TURÍSTICO

Estas obras tendrán un gran impacto positivo en el sector, transporte y en el Motor Turismo, debido a que esta manera, se promueve el turismo receptivo, que en 2025 cerró con un crecimiento superior al 70% en comparación con el año 2024.

Por otra parte, los trabajos ejecutados consistieron en la construcción de la pista más grande del país, con capacidad para el aterrizaje de aeronaves de cuerpo ancho, lo que significa un salto cualitativo en la modernización de los sistemas de seguridad y control. Además, representa el tránsito hacia un modelo de comercialización que permite la expansión de las fuerzas productivas, el ingreso de divisas a la Nación y una experiencia turística integral

En cuanto a la red comercial y hotelera, destaca que el Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» conecta con el Hotel Gran Cacique Maiquetía cuya infraestructura, ubicada dentro de las instalaciones, ofrece ventajas para la recreación, el esparcimiento y el turismo local.

Vale acotar que, en días pasados, la Dra. Delcy Rodríguez informó a la Nación sobre una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio. En dicho contacto, dialogaron sobre el cese de las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela, medida que permitirá el ingreso de nuevas líneas aéreas a cielo venezolano.

Asimismo, subrayó que este diálogo forma parte de la agenda de trabajo con el gobierno norteamericano bajo la Diplomacia de Paz. Esta iniciativa abrirá paso a una nueva etapa de intercambio y estabilidad en las operaciones aeronáuticas internacionales. Los logros de estas semanas integran un plan estratégico diseñado previamente por el presidente Nicolás Maduro y responden al avance actual en las relaciones diplomáticas entre la Mandataria encargada y el gobierno estadounidense.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA