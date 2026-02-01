Universidad de las Comunas inicia captación para formación de comunidades

CIUDAD MCY.-La Universidad Nacional de las Comunas (Unacom) inició el primer ciclo de talleres contrahegemónicos por la soberanía de la patria, con la participación de voceros de 18 comunas del corredor vial Pueblos Caribes Caracas- La Guaira, durante una jornada de sensibilización y captación diseñada para despertar el interés académico en las bases y movilizar a la comunidad hacia la capacitación.

Desde el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, en Catia, Caracas, el rector de la Universidad y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Arreaza, explicó que las Comunas pueden ayudar mucho en generar interés en los futuros estudiantes para ayudar en la resolución de sus propias necesidades como comunidades organizadas.

“Nos importa que estén cumpliendo con el plan, con la Agenda Concreta de Acción (ACA) y estén generando conocimiento, estén generando allí luces, para poder, de verdad, construir una sociedad nueva”, dijo, ante las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV).

Reflexionó que, tras el ataque criminal del 3 de enero, los comuneros deben estar en capacidad de entender de qué se trata la Universidad de las Comunas, una institución para formar al pueblo en el territorio a través de su ACA, de su desarrollo comunal, de su mapa de conocimiento, para fortalecer los liderazgos en las Comunas.

Los facilitadores del taller realizado este fin de semana, explicaron que el programa de la Unacom tiene 19 áreas formativas, con herramientas y conocimientos para el Poder Popular, para la planificación estratégica y la resolución de sus problemas. La idea es que el plan de formación despierte el interés cotidiano de ir resolviendo todas las problemáticas que existen en cada una de las Comunas establecidas en el país, para que los líderes y lideresas sean los protagonistas del avance de cada comunidad, lo cual redundará en el avance del país.

La formación se centra en la Séptima Transformación (7T) como motor para la defensa integral del territorio, con la vinculación de liderazgo de base para asegurar la continuidad del modelo revolucionario en las comunidades organizadas.

FUENTE: VTV

FOTO: UNACOM