Expo Simón recorrerá los países de la ALBA-TCP para enaltecer la gloriosa historia del Libertador

Ciudad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que la «Expo Simón de Niño a Libertador», recorrerá los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP y Colombia, con el objetivo de enaltecer la gloriosa historia que forjó el Libertador Simón Bolívar para consolidar la libertad.

La «Expo Simón de Niño a Libertador», ha contado con la visita de casi 500 mil personas en la ciudad de Caracas y al culminar su período de exhibición en el Centro de Convenciones Parque Bolívar, en la Base Aérea La Carlota, estará transitando por todo el territorio nacional, seguidamente por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Granada, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.

En este contexto, el Jefe de Estado ha resaltado que Venezuela es un país democrático, pacífico, independiente y libre de cualquier potencia imperialista, ayer, hoy y siempre, tal como lo dejaron los gigantes de la patria, como el Libertador Simón Bolívar. Al mismo tiempo, precisó que con la libertad de Suramérica se consolidó el proceso histórico de emancipación y rebelión contra el Imperio español.

El escenario de este anuncio fue la celebración de la reunión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, junto a las autoridades del Alto Gobierno, en defensa de los sagrados derechos a la autodeterminación, el ejercicio pleno de la soberanía y el disfrute de la paz, que se ha conquistado con el transcurrir de los años.

Una experiencia que no debe pasar por alto

El Presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al pueblo venezolano a visitar la Expo Simón para que sientan con más fuerza la admiración por el Libertador de la patria. «Lo mismo que se siente en la Expo, lo siento aquí, la presencia inmortal de la historia gloriosa de nuestra patria, Venezuela. Vaya, qué historia, qué riqueza tan grande. Nuestra riqueza es más que el petróleo, el hierro, el oro, el gas; nuestra riqueza es moral, espiritual y ética. Y aquí está el poder de esa riqueza espiritual, los libertadores y libertadoras», manifestó el Mandatario nacional emotivamente.

Durante el acto de Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe, territorios de paz, el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), también expresó su orgullo por el cuerpo castrense de la Revolución, el cual destacó como la poderosa y valiente Fuerza Armada, militares de la patria que siempre están al frente de las batallas y las victorias presentes y futuras.

