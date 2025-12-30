Poder Popular aprobó más de 33 mil proyectos durante el año 2025

CUIDAD MCY.-“En el año 2025 este pueblo hermoso diseñó, propuso y aprobó con su voto 33.743 obras para una inversión equivalente en bolívares de 337 millones de dólares. Sin contar las obras públicas con la fundación de Juntos todo es posible”, destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el lanzamiento del Plan Nacional de Siembra, en la Comuna “Por amor y lealtad de Chávez” ubicada en la parroquia Macarao, en Caracas.

Asimismo, el jefe de Estado aseveró que esta cantidad de obras solo son las diseñadas, propuestas y aprobadas por el pueblo venezolano, sin contar las más de mil 500 obras públicas que ejecutan las diferentes instituciones, de la mano de “Juntos todo es posible”, que está desplegada en todo el país.

Aunado a ello, el presidente Maduro indicó que el total de estos proyectos ejecutados en el 2025 representan el aumento significativo del 360 %, con respecto al año 2024. En este sentido, detalló que: “La primera consulta de este año realizada el 2 de febrero de 2025 el pueblo votó por el desarrollo de ocho mil 248 proyectos, mientras que en la segunda Consulta Popular del 27 de abril se aprobaron seis mil 854 proyectos, en la tercera consulta de este año celebrada el 27 de julio se sometieron a elección ocho mil 569 obras y finalmente, el 23 de noviembre se aprobaron 10 mil 672 propuestas”.

En este sentido, el presidente Nicolás Maduro afirmó que sin duda, el pueblo venezolano es la columna central del país, “que hace 37 años, un 27 de febrero estalló lleno de un calor, de una fuerza y empezó el camino de una nueva historia, de inclusión, donde ellos son los protagonistas. Es el Poder Popular el que manda y el que gobierna»”, subrayó.

