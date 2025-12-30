Embajadores de la FAO evalúan impacto de sanciones en la seguridad alimentaria

CUIDAD MCY.-Embajadores y representantes diplomáticos de Rusia, Bielorrusia, Nicaragua, China, Cuba y Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sostuvieron un encuentro para evaluar las acciones desarrolladas durante 2025, donde examinaron los avances en la articulación internacional para la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales y reconocieron su impacto directo sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y el derecho humano a la alimentación.

En la reunión, la embajadora de Venezuela ante la FAO, Marilyn Di Luca Santaella, subrayó la importancia de una acción conjunta sostenida, al destacar que las medidas coercitivas unilaterales son factores coadyuvantes de la inseguridad alimentaria y obstáculos estructurales que limitan el cumplimiento de los mandatos de las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas vinculadas con la alimentación y la agricultura.

Asimismo, los presentes enfatizaron que las agencias pertinentes del Sistema de Naciones Unidas (FAO, PMA y FIDA) deben abordar esta línea de trabajo de manera integral debido a que las medidas coercitivas unilaterales restringen el acceso a alimentos, insumos productivos, financiamiento, tecnología y cooperación internacional; además, afectan de manera directa y desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.

En este contexto, Santaella resaltó la necesidad de incorporar de manera sistemática la iniciativa que Venezuela impulsa como línea estratégica de acción conjunta. Esta propuesta cuenta con la articulación de países como Rusia, Bielorrusia, Argelia, Zimbabue, Cuba, Nicaragua, Sudán e Irán, naciones que promueven este debate en espacios multilaterales para fortalecer la incidencia política y visibilizar, con base técnica y evidencia, el impacto humanitario de estas medidas.

Las delegaciones coincidieron en que la coerción económica y la utilización de los alimentos como herramientas de presión política o armas de guerra constituyen graves violaciones al derecho de los pueblos a la alimentación.

Igualmente, reiteraron que estas prácticas contravienen los principios del multilateralismo y obstaculizan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 2: Hambre Cero, así como los compromisos internacionales en materia de desarrollo y paz.

El encuentro se inscribió como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz, impulsada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que promueve la cooperación solidaria, el respeto al derecho internacional y la defensa de los pueblos frente a mecanismos de coerción que vulneran derechos fundamentales.

Finalmente, los participantes reafirmaron la importancia de profundizar la unidad, la acción coordinada y la incidencia política multilateral. Estas son vías indispensables para avanzar hacia la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales y para garantizar el derecho de los pueblos a la alimentación, la vida y la dignidad humana.

