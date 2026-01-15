Presentada Serie de las Américas Gran Caracas 2026

CUIDAD MCY.-La segunda edición de la Serie de las Américas se celebrará en Venezuela, desde el 5 hasta el 13 de febrero. Caracas y La Guaira serán las sedes en las que siete países se unirán una innovadora fiesta regional, se anunció en una transmisión en vivo el jueves, en el Estadio Monumental “Simón Bolívar”.

Panamá, Nicaragua, Curazao, Colombia, Cuba, Argentina y el anfitrión se darán cita en el imponente parque de La Rinconada y el Estadio Jorge Luis García Carneiro, para definir al campeón del torneo.

“Es un día muy especial para la Asociación de Beisbol de Las Américas”, dijo David Salayandia, presidente de ABAM. “Esperamos que este sea el inicio de una fructífera relación con la Liga Venezolana de Beisbol Profesional”.

Giussepe Palmisano, presidente de la LVBP, por su parte, celebró la integración de Venezuela al certamen, que tuvo como primer ganador a Panamá, en 2025, representado por el equipo Águilas Metropolitanas.

“Agradecemos la amabilidad que tuvo la ABAM en invitarnos y darnos la oportunidad de ser sede”, apuntó Palmisano, presidente también del Comité Organizador de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026. “Tenemos la experiencia y la infraestructura para realizar este tipo de eventos. Prometemos, tal como hemos hecho en otros torneos regionales recientes, cumplir con los valores del papel en la región.

EL FORMATO

Renny Bernal, entretanto, director del Comité Organizador de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, detalló que la primera fase del torneo se jugará en un todos contra todos entre el 5 y el 11 de febrero. Avanzarán los cuatro primeros países a las semifinales, que se disputarán el 12, enfrentándose el primer lugar contra el cuarto, además del segundo frente al tercero.

El 13 de febrero, a su vez, se jugará el duelo por el tercer y cuarto puesto, al igual que la Gran Final.

En total, se disputarán 25 juegos entre todas las fases, la mayoría de ellos en el Estadio Monumental.

“Es una satisfacción inmensa seguir desarrollando la ABAM, no sólo con países miembro, sino también con ligas amigas, como la LVBP, comentó Ajax Delgado, secretario general de la entidad que se creó en 2024.

La edición anterior de la Serie de las Américas se desarrolló en Nicaragua, con presencia de seis países. La visión de ABAM y todos los circuitos involucrados, es expandir la marca año tras año.

“Creo que tendremos un evento de mucha categoría y gran proyección”, indicó Rafael Gruszka, vicepresidente de la LVBP, quien integró el podio junto a Palmisano y Bernal. “Debemos celebrarnos”.

El proceso de acreditación para el evento estará abierto desde el 19 hasta el 26 de febrero. En la página web oficial de la LVBP se publicará, oportunamente, el enlace para llenar el formulario.

FUENTE LVBP | FOTO CORTESÍA