Lara se atornilla en la cima del Round Robin

CIUDAD MCY.- Los Cardenales de Lara se mantienen firmes en la cima del Round Robin tras barrer en la serie de dos juegos a los Brazos de Margarita.

El dominicano César Valdez se sobrepuso a un jonrón de dos carreras de Alexi Amarista en el primer inning, para a continuación bordar la mejor actuación en su regreso a la LVBP. Por primera vez completó cinco actos, aisló esas dos rayitas y alcanzó cuatro ponches, tres de ellos en una entrada. Eso, el buen relevo de Norwith Gudiño y Vicente Campos, junto a una excelente intervención del cerrador Listher Sosa con las bases llenas en el octavo, para un cero providencial, contuvo los intentos de los Bravos por voltear el marcador.

En Valencia, José Suárez se mandó su mejor actuación en la 2025-2026, con un relevo de 3.0 innings en blanco. El manager Yadier Molina optó por darle a Yohander Méndez la pelota como abridor y las Águilas ganaban 2-0 cuando Suárez le relevó en el tercer tramo. A partir de allí, cambió la suerte de los Navegantes, que contaron con Suárez como stopper y una ofensiva que sigue dando señales de vida, esta vez con Ángel Reyes y Leandro Cedeño a la cabeza, cada uno con tres empujadas en su cuenta.

EL FOCO | FOTO : CORTESÍA