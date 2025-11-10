Presentan obra “Segundas voces” de Freddy Ñáñez en la Feria del Libro

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, presentó su libro Segundas Voces en el marco de la 16ª Feria del Libro de Caracas, e instó a los lectores a sumergirse en este libro para abordar diversos temas y profundizar en el análisis.

“Lo que hace especial a esta obra, su capacidad de abordar temas de manera libre, reflejando la complejidad de nuestras experiencias, además, tiene el mérito de haber sido construida y leída por amigos, lo que la convierte en una creación aún más valiosa y cercana”, escribió el titular de la cartera de comunicaciones a través de su red social en Instagram.

El profesor Rodolfo Quintero, quien fue editor técnico y coautor del libro, estuvo presente en la actividad presentando la obra literaria publicada por la editorial Acirema. El mismo está disponible en la sección de novedades de la página www.acirema.com.ve

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi amigo Rodolfo Quintero, quien no solo ha sido el editor técnico de esta obra, pero también su coautor. Su apoyo incondicional ha sido fundamental en el despliegue y la organización de ese proyecto”, añadió el ministro Ñáñez.

La Feria del Libro de Caracas, organizada por la Alcaldía de Caracas y el gobierno de Caracas, se realizó bajo el lema “Un libro, un amigo” con la finalidad de promover la lectura en niños, jóvenes y adultos de la capital. Se presentaron diversos títulos, se realizaron talleres, conversatorio y una variedad de editoriales en diversos stands para la adquisición de libros.

CIUDAD CCS | FOTOS CORTESÍA