INTT atendió a 300 usuarios durante exitosa jornada de tres días en el municipio Tovar

PorMilexis Pino

Dic 5, 2025

La actividad permitió ofrecer servicios como licencias de conducir por primera vez y renovaciones, certificados médicos viales, registro y traspaso de vehículos, cambio de características, además de la emisión de seguros RCV y otros trámites asociados.

CUIDAD MCY.-Con total éxito culminó la jornada especial del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) desarrollada durante tres días consecutivos en la sede del despacho municipal, donde alrededor de 300 usuarios fueron atendidos mediante un operativo que permitió agilizar trámites esenciales para la movilidad y la documentación vehicular.

El despliegue respondió al compromiso del Gobierno Bolivariano de seguir facilitando el acceso a los servicios públicos, bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, quienes continúan impulsando políticas para fortalecer la atención directa al pueblo y simplificar los procesos administrativos.

La actividad que contó con el acompañamiento de la Alcaldía del municipio Tovar permitió ofrecer servicios como licencias de conducir por primera vez y renovaciones, certificados médicos viales, registro y traspaso de vehículos, cambio de características, además de la emisión de seguros RCV y otros trámites asociados.

Cabe destacar que durante la jornada, los equipos del INTT trabajaron de manera ininterrumpida para garantizar el orden, la rapidez y la eficiencia en cada servicio, beneficiando a habitantes de diversos sectores del municipio.

Con este tipo de acciones, la gestión municipal reafirma su voluntad de avanzar en la modernización de los trámites y en la articulación permanente con las instituciones nacionales para responder a las necesidades de la comunidad coloniera.

PRENSA MUNICIPIO TOVAR | FOTOS | PRENSA MUNICIPIO TOVAR

