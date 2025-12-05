Lluvias y lloviznas se estiman en diversas regiones del país

CIUDAD MCY.- Este viernes en horas de la mañana se prevé sobre el territorio nacional, cielo con nubosidad fragmentada al alternar con nubosidad parcial en algunas zonas. Asimismo, prevalecerá nubosidad estratiforme acompañada de lluvias y lloviznas, con mayor intensidad y frecuencia en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Región Oriental, los Andes y Zulia, reseña el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh indica que no se descartan lluvias o lloviznas aisladas en la región Central. Después de mediodía se estima un incremento de la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Región Insular, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, predominará cielo con nubosidad parcial y algunas zonas con pocas nubes, al prevalecer temperaturas bastante frescas al amanecer y primeras horas de la mañana.

Hacia la tarde-noche, la humedad transportada por los vientos alisios podría condensarse sobre la cordillera del centro, y origina lloviznas débiles y dispersas sobre el valle del interior, sin acumulados significativos.

VTV | FOTO CORTESÍA