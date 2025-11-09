Venezuela triunfa en Minsk: “Alí Primera” gana Mejor Banda Sonora

CUIDAD MCY.-La película venezolana Alí Primera, dirigida por Daniel Yegres Richard y producida por HUMANA CINE con el apoyo de la Gran Misión Viva Venezuela, fue galardonada con el Premio a la Mejor Banda Sonora para Largometraje en la XXXI edición del Festival Internacional de Cine de Minsk “Listapad”, realizada en la capital de Bielorrusia del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2025.

El reconocimiento fue concedido a los compositores Manuel Barrios y Eduardo González, quienes, junto a la agrupación Los Pecaya y músicos invitados, crearon una propuesta musical que cautivó al jurado por su autenticidad, sensibilidad y perfecta integración con la narrativa del film. La obra sonora logra equilibrar el homenaje a las composiciones originales del cantautor Alí Primera y la creación de nuevas atmósferas que resaltan su legado revolucionario y poético.

El director Daniel Yegres Richard destacó la trascendencia del galardón, dedicándolo al pueblo venezolano ya la memoria viva del artista. “Es un honor que una historia tan nuestra haya resonado en un escenario internacional como Minsk, donde el cine sigue siendo un puente entre culturas”, expresó.

El Festival Internacional de Cine de Minsk “Listapad” es uno de los eventos más importantes de Europa del Este, con la participación de películas de más de 50 países en diferentes categorías. Además de Alí Primera, esta edición reconoció a artistas de Rusia, Irán y Alemania.

Este logro internacional consolida la proyección de Alí Primera, seleccionada también para representar a Venezuela en la próxima edición de los Premios Óscar, y confirma la vigencia del cine venezolano como vehículo de memoria cultural y compromiso social. La banda sonora, grabada y masterizada en los Estudios Alí Primera de Caracas, consta de 34 temas interpretados por Eduardo González, Amaranta Pérez y arreglados por Manuel Barrios.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA