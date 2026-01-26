Presidenta (E) Delcy Rodríguez: «El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo»

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, respondió al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien realizó unas declaraciones que calificó como «poco pertinentes y ofensivas».

«El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones», expresó ante autoridades del sector energético, del Poder Legislativo y de empresarios nacionales y extranjeros.

Prosiguió su discurso, en el encuentro en el que se discute la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, indicando que el Ejecutivo Nacional no tiene miedo. «No tenemos miedo, tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con los Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela», dijo Rodríguez Gómez.

Culminó su discurso argumentando que se siente feliz de estar al frente de esta difícil coyuntura de Venezuela, de representar a los venezolanos y a las venezolanas y de obedecer al pueblo.

«No tenemos otro factor externo a quien obedecer. Y las amenazas personales que recibo, quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como Presidenta Encargada y asumí», precisó la Presidenta (E) Delcy Rodríguez Gómez, además de agradecer el esfuerzo que están realizando todos los presentes en el encuentro para avanzar en la reforma de la ley.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTOS: PRENSA PRESIDENCIAL