Sector petrolero proyecta una inversión de mil 400 millones de dólares para el 2026

PorRafael Velásquez

Ene 26, 2026

Ciudad MCY. – La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes, que para este año 2026 se estima una proyección de mil 400 millones de dólares, con el objetivo de continuar impulsando y robusteciendo al Motor Hidrocarburos.

En la misma línea, acotó que esta será una gran transformación para este año, ya que, en el 2025, la inversión fue de casi 900 millones de dólares; todo con un objetivo común, «pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta, a ser un gigante productor de hidrocarburo».

A su vez, la Mandataria Encargada subrayó que «Venezuela tiene que ser un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos y de Arabia Saudita. Que seamos gigantes productores de petróleo (…) disculpen que lo digan, ya basta el título detener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela (…)».

En este orden de ideas, Rodríguez expresó que «la historia a veces nos empuja», porque ella llegó a encargarse de la presidencia en una circunstancia inédita para el país, y que, en este escenario, «la historia nos obliga, porque hoy, hay una obligación con el país, garantizar el futuro, la felicidad social y económica del pueblo venezolano».

En contexto histórico, recordó que a pesar deque Venezuela ya tiene más de una década en un bloqueo ilegal, puede todavía tener un sector privado que «tengan las empresas del Estado venezolano articuladas en una política; por lo que manifestó que eso merece un aplauso para todos los trabajadores de la industria petrolera».

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: PRENSA PRESIDENCIAL

