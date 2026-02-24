Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Venezuela denuncia planes externos para «descarrilar» el proceso de convivencia y paz

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Feb 23, 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, advirtió al país sobre la existencia de sectores extremistas que, desde el extranjero, pretenden perturbar el actual camino de tranquilidad.

Señaló que, mientras algunos sectores de la oposición han saludado de forma genuina la Ley de Amnistía, otros operadores políticos en hoteles de lujo en Estados Unidos y Europa planifican acciones para sabotear el proceso de sanación nacional.

«Tengo conocimiento de planes que voy a mostrar al país en su debida oportunidad», aseguró la Presidenta Encargada, enfatizando que no se permitirá que intereses particulares descarrilen la voluntad de paz del pueblo venezolano.

Asimismo la Presidenta Encargada, recordó la victoria en la «Batalla de los Puentes» hace siete años como ejemplo de la resistencia frente a las falsas banderas humanitarias, ratificando que la diplomacia y la cooperación económica serán las únicas vías para dirimir divergencias geopolíticas.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Presidenta (E) Delcy Rodríguez impulsa Revolución Judicial para erradicar la criminalización de la pobreza

23 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Reinaugurada Estación Policial «José Ángel Lamas» en Aragua

23 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Despliegue integral transforma la Carretera Nacional Mariara-Maracay

23 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela denuncia planes externos para «descarrilar» el proceso de convivencia y paz

23 de febrero de 2026 Rafael Velásquez