Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores a delegación de la República de Colombia

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el salón «Sol del Perú» del Palacio de Miraflores, al ministro de Minas y Energía de la República de Colombia, Edwin Palma Egea, para sostener una reunión de trabajo en la que abordarán temas de interés para ambas naciones.

Es relevante destacar que la Mandataria encargada conversó el pasado 18 de febrero vía telefónica con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en la que acordaron un próximo encuentro binacional a nivel de jefes de Estado, con el objetivo principal de continuar avanzando en materia económica, energética y de seguridad.

Estas relaciones diplomáticas y hermandad entre Venezuela y Colombia han estado basadas en el fortalecimiento de la cooperación y las relaciones del más alto nivel de respeto y trabajo conjunto entre ambos países; y de esta manera mantener el impulso de las relaciones de entendimiento y beneficios compartidos.

Por otra parte, es de interés acotar que la hoja de ruta binacional entre Venezuela y Colombia también ha consolidado hacia este 2026, la reapertura fronteriza y la apertura de consulados, impulsando la integración económica en Táchira, Zulia y Norte de Santander.

FORTALECIMIENTO DE LA ZONA BINACIONAL

En el año 2022, se estableció la creación de una «Zona Binacional Uno» con la Nación neogranadina. Esta zona se extiende desde Castilletes, al norte colombiano, hasta el estado Táchira, al suroeste de Venezuela.

Esta iniciativa surgió con el propósito de utilizar la frontera en común para fortalecer la seguridad, el comercio y los desplazamientos de un lado a otro; para así consolidar una poderosa zona de paz, convivencia y unión colombo-venezolana.

El titular de la cartera de minera y energética de Colombia estuvo acompañado por una delegación con experiencia en diferentes áreas de interés para ambos países.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA