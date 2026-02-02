Ciudad MCY

Presidenta (E) Delcy Rodríguez se reunió con Laura Dogu, Encargada de Negocios de los EEUU

PorMilexis Pino

Feb 2, 2026

CIUDAD MCY.- Este lunes 2 de febrero, en horas de la tarde, la presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con la Encargada de Negocios de los Estados Unidos de América de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu.

Este encuentro en el Palacio de Miraflores, se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Presidenta Encargada estuvo acompañada del Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, del Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, y del diplomático venezolano, Félix Plasencia.

La Encargada de Negocios de EEUU arribó al país el pasado sábado, 31 de enero, en horas de la tarde, a través del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en compañía de otros funcionarios estadounidenses. Al encontrarse en tierras venezolanas publicó en su red social X «estar listos para trabajar».

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se han trazado avanzar en una hoja de ruta para abordar asuntos de interés bilateral, por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional.

