PSUV anuncia vigilia y gran marcha a un mes del secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

CIUDAD MCY.- Este lunes, durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el secretario general de la tolda roja, Diosdado Cabello, anunció que se llevará a cabo una vigilia nocturna por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, quienes continúan secuestrados desde hace 1 mes.

«A un mes del secuestro del hermano presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, vamos a hacer esta noche una vigilia y mañana 3 de febrero una gran marcha.

Indicó que este martes se conmemorará el aniversario del natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre; el 4 de febrero se realizará una concentración por el Día de la Rebelión Cívico Militar encabezada por el Comandante Hugo Chávez en 1992.

«El 12 de febrero haremos la gran marcha por el Día de la Juventud, el día 14 Día del Amor y la Amistad será una fecha para recordar el profundo amor de Cilia y de Nicolás, puesto en manifiesto en todas las circunstancias», indicó.

Señaló que también habrá actividades el 23 de febrero en conmemoración de la Batalla de los Puentes, así como el 27 de este mes rebelde, entre otros.

«27 y 28 de febrero de aquella primera expresión del Pueblo Constituyente, poder originario de nuestro pueblos expresado en la calle en la calle», enfatizó.

FUENTE GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA