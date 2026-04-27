BCV proyecta período de estabilidad cambiaria y descenso inflacionario

CIUDAD MCY.- Durante reunión con representantes de la banca pública y privada, el presidente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Alberto Pérez González, informó que se proyecta un nuevo período de estabilidad cambiaria y descenso de la inflación en el país.

En la reunión también hizo acto de presencia la Asociación Bancaria de Venezuela, Sudeban y el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, donde se dio a conocer, según cifras preliminares, que el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela creció en el primer trimestre de 2026, con lo que la fase de recuperación económica acumula 20 trimestres consecutivos de expansión.

“Existen razones para pensar que a la economía nacional le va a ir bien en los próximos trimestres y que la inflación va a descender”, puntualizó el presidente durante el encuentro de trabajo celebrado en el Salón Manuel Egaña del BCV, en Caracas.

ESTABILIDAD CAMBIARIA

En materia cambiaria, el titular encargado del BCV resaltó que tanto el tipo de cambio oficial como el no oficial han registrado una ralentización significativa. Pérez González aseveró que la brecha entre ambas paridades ha comenzado también a disminuir, al ubicarse en 29%, como producto de una intervención más activa del BCV.

También adelantó que se están diseñando acciones para que personas naturales y jurídicas compren y vendan divisas con mayor facilidad en los mecanismos oficiales a través de los bancos y casas de cambio. No obstante, aclaró que se seguirá estimulando que las transacciones en el mercado interno se realicen en bolívares.

“Es el momento de empezar a pensar en instrumentos que faciliten que las personas naturales y jurídicas sigan aumentando sus preferencias por mantener el uso del bolívar”, señaló.

RECUPERACIÓN DE RELACIONES CON EL FMI Y LA RESERVA FEDERAL

El presidente encargado del ente emisor dio a conocer que el país ha iniciado la recuperación de sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos corresponsales internacionales. “Ya hay un gobernador y un gobernador alterno de Venezuela ante el FMI”, precisó.

MÁS CRÉDITOS. UN GRAN ACUERDO

Pérez González destacó que en esta etapa se va a requerir el concurso activo de la banca pública y privada, para inyectar recursos a la economía real productiva a través de diversos mecanismos de financiamiento.

“El crecimiento económico sostenido demanda créditos. Crédito para la economía real (…) Vamos por buen camino, el sector financiero venezolano está sano y plenamente auditable. Estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos a disposición”, destacó el titular encargado del ente emisor.

Además, precisó que la cartera de crédito bruta ha crecido en 2026. El máximo vocero del Instituto explicó que el índice de intervención crediticia (que mide la relación de los créditos respecto a las captaciones) se ubica en 64,4%.

LLAMADO A LA CONFIANZA

El Presidente (E) del BCV hizo un llamado a la confianza en la experticia técnica del BCV y en especial en su Gerencia de Estadísticas Económicas, que describió como una unidad “al servicio de la Nación”, conformada por técnicos valiosos, con reputación entre los especialistas y larga trayectoria en la institución.

“Estos profesionales han velado por la rigurosidad de los procesos estadísticos en el levantamiento, captura y procesamiento de los datos, siguiendo metodologías que cumplen con los estándares internacionales”, afirmó. “Hemos retomado el cronograma de publicación y este cumple con los estándares de otros bancos centrales”.

“Avanzamos en una etapa de estabilización de precios en la que reforzaremos la importancia de la moneda nacional en las transacciones mediante el aumento de la confianza en la misma”

RESPALDO TÉCNICO Y AUDITORÍA INDEPENDIENTE

En cuanto a los recursos financieros asociados con la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, el funcionario informó que el Gobierno de Estados Unidos contrató a una firma auditora, y el Gobierno venezolano a otra, “para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todos”.

“Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar”, sentenció.

“Nos mantenemos en constante revisión de nuestros instrumentos de política monetaria y cambiaria y tomaremos decisiones en el momento que se estime conveniente”. Asimismo, resaltó la importancia de las entidades bancarias nacionales para contribuir a generar prosperidad. “Es momento de aumentar de manera progresiva el bienestar de los ciudadanos”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA