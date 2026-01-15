Presidenta Encargada de Venezuela sostuvo comunicación con el presidente Donald Trump

Cuidad MCY-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la tarde de este miércoles 14 de enero, sobre una comunicación directa con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, luego de los ataques militares estadounidenses del 3 de enero contra el país.

A través de un mensaje en su canal de Telegram, la dignataria indicó: «El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump».

Detalló que la comunicación se desarrolló, «en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos».

Anteriormente, el mandatario estadounidense autorizó bombardeos contra varias regiones costeras venezolanas y el secuestro del Jefe de Estado, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores.

Posteriormente, la Asamblea Nacional (AN) juramentó a Rodríguez como Presidenta Encargada del país, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Fuente AVN| Foto Referencial