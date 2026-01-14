Trabajadores de Venezuela marcharon en Caracas por liberación de pareja presidencial

CIUDAD MCY.- En la ciudad de Caracas se llevó a cabo este miércoles 14 de enero una marcha de los trabajadores para exigir la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, quienes fueron secuestrados el pasado 3 de enero durante una agresión militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Una de las representantes del movimiento sindical venezolano, Anais Herrera, le pide al régimen de Donald Trump el retorno del jefe de Estado, “porque es nuestro presidente y lo queremos de vuelta, estamos en las calles y no descansaremos”.

“El presidente nos preparó para esto y es por ello que estamos en combate, en las calles con la clase obrera venezolana”, indicó la vocera.

Por su parte, otro de los presentes, Hernán Brito, aseguró que desde el 3 de enero, han estado movilizados en la calle, “pero no solo en las de Venezuela, sino en las calles del mundo, hemos visto mucho respaldo a nuestro pueblo y al mandatario nacional”.

De igual forma, repudió tajantemente los bombardeos de la madrugada del 3 de enero, donde fallecieron muchos venezolanos.

VTV | FOTO : CORTESÍA