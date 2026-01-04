Presidenta encargada Delcy Rodríguez realiza su primer consejo de ministros

Cuidad Mcy.-Este domingo en Caracas se instaló el consejo de ministros número 757, el primero bajo la conducción de Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta encargada de Venezuela.

Esta reunión se convoca tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el día de ayer, el cual dictaminó la continuidad inmediata del mando ejecutivo ante la ausencia temporal del mandatario Nicolás Maduro, junto a la primera dama, Cilia Flores, a consecuencia de su secuestro por parte del gobierno estadounidense.

En esta jornada de trabajo participan los vicepresidentes sectoriales y ministros:

Capitán Diosdado Cabello, vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

General en Jefe Vladímir Padrino López, vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa.

Héctor Rodríguez, vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Educación.

Mayor General Jorge Elieser Márquez Monsalve, vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

Ricardo Menéndez, vicepresidente Sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación.

Alfred Nazareth Ñáñez, vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Gabriela Jiménez, vicepresidenta Sectorial para Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

Vicealmirante Aníbal Coronado, ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Yván Gil, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

Alex Saab, ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional.

Anabel Pereira Fernández, ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas.

Coromoto Godoy Calderón, ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior.

Capitán Julio León Heredia, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

Leticia Gómez, ministra del Poder Popular para el Turismo.

Teniente Coronel Luis Villegas, ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional.

Mayor General Carlos Leal Tellería, ministro del Poder Popular para la Alimentación.

Ricardo Sánchez, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Mayor General Ramón Velásquez Araguayán, ministro del Poder Popular para el Transporte.

Juan José Ramírez, ministro del Poder Popular de Obras Públicas.

Magaly Gutiérrez Viña, ministra del Poder Popular para la Salud.

Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

General de División Raúl Alfonso Paredes, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

Ernesto Villegas Poljak, ministro del Poder Popular para la Cultura.

Clara Vidal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

Yelitze Santaella, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

Julio García Zerpa, ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

Carlos Mast Yustiz, ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Héctor Silva, ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

Ángel Prado, ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana.

Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para Ecosocialismo.

Juan Carlos Loyo, ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura.

Sergio Lotartaro, ministro del Poder Popular para la Juventud.

Franklin Cardillo, ministro del Poder Popular para el Deporte.

Magally Viña, ministra del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria.

