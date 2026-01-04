Diputado Nicolás Maduro Guerra convoca al pueblo a la calle C

Cuidad MCY-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, convocó a la máxima unidad y a la movilización del pueblo, tras el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores, durante la agresión terrorista del Gobierno de Estados Unidos contra el territorio venezolano la madrugada del sábado.

El dirigente expresó a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que este 4 y 5 de enero “vamos a la calle, vamos a convocar a nuestro pueblos, vamos a uniremos, a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando político-militar con máxima unidad”.

“Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad”, expresó. «Nos quieren ver débiles (pero) no nos van a ver débiles, no lo van a hacer. ¿Que nos duele? Claro que nos duele, claro que nos da arrechera, pero no van a poder no joda. Se lo juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir”, enfatizó.

Maduro Guerra informó que se encuentra bien y ha recibido la solidaridad de “mucha gente evangélica” y “de mucha fe” y “todos, sin ponerse de acuerdo, sin conocerse, hasta sin llevarse bien, todo me decían: de esta salimos y el presidente Maduro va a volver, va a volver”.

Además, el parlamentario denunció una campaña con la que se pretende “sembrar cizaña” y dudas entre la militancia y pueblo, pero reiteró que “no lo van a lograr”.

“Después se verá. La historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará, lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar en sacar la patria adelante, en levantar las banderas de (Hugo) Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores. Yo aquí, hermanos y hermanas de este partido, de estos movimientos, estoy firme, estamos en mi familias, está firme, firme, dura y nosotros vamos para adelante…”, subrayó.

EE. UU lanzó ataques aéreos contra zonas de la ciudad de Caracas, los estados La Guaira, Miranda y Aragua, y secuestró al presidente Maduro y a la primera combatiente.

El Consejo de Defensa de la Nación activó el decreto del estado de conmoción, mientras que Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma las funciones de presidenta encargada.

Rusia y China han exigido respeto a la soberanía del país. El ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, ha conversado con representantes de diversos gobiernos como Colombia, Sudáfrica, Grenada, Uruguay, Nigeria, Mali, Liberia, Burkina Faso, Namibia, Brasil y Belarús, entre otros.

Fuente AVN | Foto Referencial