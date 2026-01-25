Presidenta encargada Rodríguez: Llevamos atención social a quienes más los necesitan

CIUDAD MCY .-“Estamos desplegados a nivel nacional, llevando atención social a quienes más lo necesitan”, declaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mediante su canal de Telegram, bajo el contexto de una jornada de atención social destinada para 64 familias de Las Casitas, estado La Guaira, quienes perdieron sus viviendas por el ataque de Estados Unidos contra el país.

“Estas son urbanizaciones civiles donde viven personas que no tienen ningún tipo de condición ni militar ni están comprometidos en el área de la seguridad”, aclaró la mandataria encargada, quien reveló además que las viviendas se encuentran en proceso de recuperación por la cooperación entre el Gobierno nacional y la jurisdicción regional.

De esta manera, la presidenta encargada Rodríguez indicó que “sanar la herida de angustia que dejó este ataque” representa la acción más importante por concretar.

Por último, comunicó a la población venezolana que permanece afectada por la ofensiva estadounidense sobre la garantía de intervención social para su beneficio. “Vamos a la intervención de salud también para garantizar la integridad de la salud física, mental, porque sabemos que el pueblo fue traumatizado, pero también sabemos que la dignidad del pueblo venezolano es la primera coraza que tenemos para preservar nuestra integridad como pueblo”.

FUENTE : VTV

FOTO: CORTESÍA