Presidenta encargada Delcy Rodríguez lidera encuentro con trabajadores del sector hidrocarburos en Anzoátegui

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este domingo una asamblea con más de dos mil trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la Refinería Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Durante el evento, Rodríguez anunció la activación de dos fondos soberanos derivados de la renta de los Hidrocarburos. Uno de ellos estará destinado exclusivamente a la protección social (salud, educación y salarios); mientras que el otro estará enfocado en la infraestructura nacional. Esta estrategia busca blindar el crecimiento económico del país, que ya suma 19 trimestres de avance consecutivo, cerrando el 2025 con un incremento del 8,5% en el PIB.

INVERSIÓN ESTRATÉGICA Y SOBERANÍA ENERGÉTICA

La mandataria resaltó que la Reforma Parcial a la Ley de Hidrocarburos resulta vital para atraer capitales hacia campos estratégicos. «Esta modificación busca atraer flujos de inversión que protejan nuestros recursos frente a presiones externas», explicó. Asimismo, destacó que el plan se alinea con las Siete Transformaciones (7T) del presidente Nicolás Maduro para convertir al 2026 en el «año del Reto Admirable».

«Hemos creado estos fondos para que la riqueza petrolera se traduzca directamente en bienestar para los trabajadores y la optimización de los servicios públicos», afirmó Rodríguez.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

FOTO : CORTESÍA