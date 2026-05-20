Presidente de la AN ordena revisar y aprobar las leyes de Café y Cacao

CIUDAD MCY.– Durante la movilización de los sectores económicos y productivos en el estado Mérida, como parte de la segunda fase de la Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ordenó la revisión y aprobación en los próximos días de las Leyes de Café y Cacao.

Rodríguez aseguró que la aprobación de estas leyes dará respuesta a parte de las exigencias realizadas por el pueblo durante su recorrido en esta segunda fase de la peregrinación, la cual debe hacerse desde las catacumbas del país tal y como lo ordenó la presidenta (E) de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez. Asimismo, recordó que “si los funcionarios se quedan encerrados en las oficinas, no sabrán cuáles son las verdaderas circunstancias del pueblo”.

El jefe del parlamento también enfatizó que la exigencia del Poder Popular sigue siendo la posibilidad de trabajar sin ningún tipo de sanciones o limitaciones; por ello, se comprometió con la población merideña a recuperar los 484 kilómetros de vialidad agrícola que resultaron afectados por las condiciones climáticas.

Además, hizo un llamado a las autoridades venezolanas y recordó que los productores “tienen que ser bien atendidos”, para lo cual se les debe brindar seguridad en las carreteras, las alcabalas y los peajes.

Finalmente, pidió facilitar las gestiones de acuerdo con lo establecido por la ley de simplificación de trámites, y concluyó al recordar: “Todos somos compañeros en esta tarea de construir el país que merecen los venezolanos”, como una exhortación dirigida a todos los sectores políticos.

FUENTE: VTV

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