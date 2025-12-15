Trump utiliza agresión contra Venezuela para desviar atención de la crisis en EEUU

CIUDAD MCY.- El senador independiente de Estados Unidos (EE.UU.), Bernie Sanders, reveló que la crisis interna del país norteamericano se intensificó en los últimos días, y el panorama se ha agravado por la gestión de carácter exclusivamente militar impulsada por el presidente Donald Trump, quien utiliza su campaña de agresiones contra Venezuela como una forma de desviar la atención de los problemas locales.

A través de sus redes sociales, Sanders señaló que “los costos de la atención médica se disparan. Los costos de la vivienda se disparan. Los costos de los alimentos se disparan. NO. No necesitamos que Trump nos lleve a una guerra ilegal e inconstitucional con Venezuela para desviar la atención de las crisis que enfrenta nuestro país. ¿Qué pasó con el lema ‘Estados Unidos Primero’?”.

Las declaraciones del legislador ocurrieron tras la movilización de la Guardia Nacional Aérea de su estado hacia Puerto Rico, medida que, según él, podría estar vinculada a una eventual intervención militar en Venezuela.

Sanders advirtió que, mientras se aproxima el vencimiento de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare), millones de ciudadanos corren el riesgo de perder su cobertura de Medicaid debido a nuevos requisitos laborales.

El senador de Vermont insistió en que la prioridad debería ser atender la crisis económica y social interna, marcada por el aumento de los precios de servicios básicos como salud, vivienda y alimentos, en lugar de desviar la atención hacia un escenario bélico.

