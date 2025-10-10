Presidente Maduro activó Operación Independencia 200 en tres estados del país

CUIDAD MCY.-El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes el despliegue de la totalidad de la fuerza militar en tres Zonas de Defensa Integral (ZODI) adicionales del país.

Informó que la milicia y los demás cuerpos de seguridad y prevención del país se activaron a partir de las 00:00 horas en los estados Zulia, Falcón y Aragua.

“Estamos activados en el plan Independencia 200 en Zulia, Falcón y Aragua para que cumplan el desarrollo , despliegue, evaluación y puesta a punto de las 27 tareas o acciones fundamentales para garantizar la capacidad de defensa integral del territorio venezolano”, afirmó el mandatario venezolano a través de su cuenta en Telegram.

Ratificó la unión cívico, policial y militar para preservar La Paz y la seguridad de la nación ante cualquier agresión proveniente desde el extranjero.

«¡A la carga, a la batalla y a la victoria!. Venezuela está ganado la paz con soberanía y defendiendo su derecho a la vida”, sostuvo.

