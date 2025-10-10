Ciudad MCY

Inces impulsa formación tecnológica para adaptarse a nuevos empleos

PorMilexis Pino

Oct 10, 2025

CUIDAD MCY.-Durante su segundo día de conferencias y debates, el presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), Wuikelman Ángel, desarrolló una ponencia sobre empleo, ocupaciones y régimen prestacional, con énfasis en la importancia de diferenciar términos como habilidad, ocupación y puesto de trabajo. Esto durante el III Congreso Nacional de Seguridad Social 2025 Aristóbulo Istúriz.

Para el presidente del Inces, estas habilidades mencionadas se refieren a la capacidad personal para realizar una tarea; la ocupación, al tipo de trabajo o profesión general; y el puesto de trabajo, a una posición específica en una empresa u organización. Resaltando que el primer paso para cultivar transformaciones económicas adaptadas al modelo productivo plasmado en las 7 Grandes Transformaciones impulsadas por el presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, señaló que después de la pandemia cambiaron las formas de trabajo, creando desafíos educativos con situaciones nunca antes vistas que involucran avances tecnológicos.

En este sentido, Ángel expresó los logros del Inces al incorporar tecnología en sus unidades curriculares, recalcando que “todos somos aprendices de la inteligencia artificial. Todos estamos en un proceso de actualización del conocimiento”.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA

